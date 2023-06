Ultimo scontro di questa stagione di Serie A. Match da dentro o fuori tra Spezia e Verona, al Mapei Stadium si gioca per la permanenza nel massimo campionato. Primo tempo spettacolare che si chiude sul 3-1 per l’Hellas grazie alla doppietta di Ngonge e al gol di Faraoni. Per lo Spezia il pareggio dell’1-1 è stato siglato da Ampadu. Nella ripresa i gialloblù rimango in dieci dopo l’espulsione al 68’ di Faraoni. Lo Spezia ha poi la possibilità di riaprire la partita con il rigore di Nzola, che però sbaglia. Finisce 1-3, l’Hellas è salvo.