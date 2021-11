E’ terminata Spezia-Torino, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A, col risultato di 1-0 per i padroni di casa. Gol decisivo di Sala, che nel secondo tempo ha sfruttato perfettamente l’assist di Kovalenko. Niente da fare per gli uomini di Juric che sono costretti alla sconfitta.