Termina 1-4 la sfida tra Spezia e Sassuolo allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. Apre le marcature Djuricic al 12′ a cui risponde Galabinov al 30′. Il VAR annulla per fuorigioco una rete a Caputo e il primo tempo si conclude sull’1-1. Nella ripresa altre due reti annullate ai neroverdi, entrambe ancora di Caputo. Il Sassuolo torna in vantaggio grazie ad una rete di Berardi (64′) dal dischetto, poi Defrel (66′) e Caputo (76′) per il 4-1 definitivo.