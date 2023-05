Serie A, Spezia-Milan 2-0. Wiśniewski ed Esposito affondano i rossoneri

Dopo il pareggio della Lazio e la sconfitta dell’Atalanta c’è un’altra sorpresa nella 35esima giornata di Serie A. Il Milan cade al Picco contro lo Spezia e regala una chance alla Roma. I rossoneri dopo la sconfitta nell’Euroderby contro l’Inter perdono ancora per 2-0 grazie alle reti del difensore Wiśniewski sugli sviluppi di corner e un gioiello su punizione di Salvatore Esposito. Le Aquile conquistano tre punti importanti in chiave salvezza e salgono momentaneamente al quartultimo posto in classifica. Il Milan rimane al quinto posto con 51 punti in attesa delle altre sfide.