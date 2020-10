Serie A: Spezia-Fiorentina 2-2, Torino-Cagliari 2-3

Terminano le partite delle 15 di questa quarta giornata di Serie A. La Fiorentina non va oltre il pareggio in casa dello Spezia, finisce 2-2 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena: i viola si portano subito in vantaggio nel primo tempo con le reti di Pezzella (2′) e Biraghi (4′), ma i padroni di casa rispondono con Verde (39′) e Farias (75′). Il Torino perde 2-3 in casa contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Non basta la doppietta di Belotti (rig. 4′, 49′), i sardi conquistano i tre punti grazie ai gol di Joao Pedro (12′) e Simeone (19′, 73′).