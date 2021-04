È terminato il match tra Spezia e Crotone valido per la 30ª giornata di Serie A. I calabresi sono andati in vantaggio al 40′ con Djidji chiudendo il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa Verde ha segnato il gol del momentaneo 1-1 prima che Simy al 78′ riportasse in vantaggio gli ospiti. A completare la rimonta dello Spezia ci hanno pensato Maggiore e Erlic, rispettivamente al 90′ e 90+2′, che hanno decretato così il 3-2 finale.