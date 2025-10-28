Un piccolo cambiamento che potrebbe avere grandi effetti. La Serie A sta valutando l’ipotesi di anticipare le partite serali alle ore 20, invece del classico orario delle 20:45. L’obiettivo è duplice: migliorare i tempi di recupero dei calciatori e rendere il calcio italiano più accessibile, soprattutto alle fasce più giovani di pubblico.

Come riportato da Il Corriere della Sera, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini Simonelli avrebbe già avviato i contatti con DAZN, emittente che detiene i diritti televisivi del campionato fino al 2029. L’idea è quella di anticipare i posticipi serali di circa 45 minuti, una proposta accolta con cautela ma non con chiusura dall’emittente, che ha chiesto una richiesta formale scritta per proseguire la discussione.

La Lega, consapevole dell’importanza del contratto da 700 milioni di euro annui con DAZN, procede con prudenza. Ma dietro il progetto non c’è solo la questione atletica: l’intento è anche quello di riavvicinare le nuove generazioni al calcio, dopo che diversi studi hanno segnalato un calo di interesse tra i più giovani. I colloqui continueranno nelle prossime settimane e non è escluso che, entro maggio, possa essere sperimentata una partita pilota con il nuovo orario delle 20.