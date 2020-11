Termina 0-0 l’anticipo della settima giornata di Serie A tra Sassuolo e Udinese. I neroverdi, allenati da De Zerbi, confermano momentaneamente il secondo posto in classifica, con 15 punti, in attesa di Juventus e Atalanta, impegnate rispettivamente contro Lazio e Inter. L‘Udinese di Gotti rimane al penultimo posto in classifica, con 4 punti, davanti al Crotone, fermo ad un punto.