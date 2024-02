Nell’anticipo delle 20:45 al Mapei Stadium si sono affrontate Sassuolo e Torino. I gol, tutti nel primo tempo, sono stati firmati da Pinamonti, per il vantaggio degli uomini di casa, e Zapata per l’1-1 finale. Pareggio che non soddisfa nessuna delle due compagini. Infatti il Granata aveva bisogno di una vittoria, dopo il pareggio di settimana scorsa contro la Salernitana, per continuare a sognare un posto in Europa. I neroverdi invece non riescono a staccare la zona retrocessione, continuando a restare in bilico tra la zona rossa e la salvezza,