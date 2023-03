Al Sassuolo basta un calcio di rigore realizzato da Domenico Berardi per avere la meglio sullo Spezia. Nell’anticipo del venerdì della 27esima giornata di Serie A, i neroverdi di Alessio Dionisi superano 1-0 e conquistano la quarta vittoria consecutiva infliggendo a Leonardo Semplici la sua prima sconfitta da quando è sulla panchina degli Aquilotti. Adesso il Verona ne può approfittare per accorciare proprio sui bianconeri attualmente al quartultimo posto in classifica.