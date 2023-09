È da poco terminata Sassuolo-Juventus per 4-2, gara delle 18 di questo sabato di Serie A. Il match, valido per la quinta giornata, ha visto trionfare la squadra di Dionisi per quattro reti a due. Il primo gol è arrivato al 12′ con Laurientè, ma al 21′ un autogol di Vina ristabilisce la parità. I neroverdi tornano in vantaggio al 41′ con un sinistro di Berardi che batte Szczesny all’angolino basso. A ristabilire il pareggio ci pensa Chiesa al 78′ dopo un appoggio di Fagioli, ma non basta. Ultimi dieci minuti di fuoco al Mapei: all’82’ Pinamonti di testa firma la rete del 3-2, e al 95′ i neroverdi possono tirare un sospiro di sollievo dopo l’autogol di Gatti. Il Sassuolo trova così la sua seconda vittoria stagionale, mentre la Juve resta ferma al quarto posto con 10 punti.