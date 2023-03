Serie A, Sassuolo-Cremonese 3-2. Bajrami regala la vittoria all’ultimo respiro

Il primo posticipo della 25esima giornata di campionato è stato disputato allo stadio Mapei tra la Sassuolo e Cremonese.

Primo tempo con poche emozioni, la squadra ospite non riesce a centrare lo specchio della porta neanche una volta. Sono gli emiliani invece, al 26’, grazie ad una punizione esemplare battuta da Armand Laurienté a sbloccare il risultato. La Cremonese non reagisce subito, ci pensa quindi Frattesi al 41’ al gol del raddoppio.

Si va negli spogliatoi con il risultato di 2-0 per il Sassuolo.

Secondo tempo partito con un Sassuolo in vantaggio, ed una Cremonese che ci prova;

cambia quindi registro, ed è il solito Dessers al 62’ e all’83’ a firmare la sua personale doppietta che rimette in pista la squadra lombarda. Il Sassuolo non ci sta, si riprende la partita, e, al 92’ Nedim Bajrami, grazie ad uno spettacolare cross di Armand Laurienté mette la palla in rete per il definitivo 3-2.