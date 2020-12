Serie A, Sampdoria-Milan 1-2. Decidono la sfida Kessie e Castillejo

Finita la gara allo Stadio Marassi tra Sampdoria e Milan, match valido per la decima giornata di Serie A. Gara equilibrata e tesa fin dall’inizio con i rossoneri a fare la gara e il Doria a difendersi. Il vantaggio rossonero arriva poco prima della fine del primo tempo con un rigore di Kessie, dopo un fallo di mano di Jankto. La Samp spinge, ma non impensierisce più di tanto la porta di Donnarumma. I rossoneri trovano anche il raddoppio grazie a Castillejo entrato da poco in campo. I blucerchiati accorciano finalmente le distanze con Ekdal al 82′, dopo 5 anni di digiuno, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Milan sempre più capolista con 26 punti in classifica, mentre la Sampdoria rimane al dodicesimo posto con 11 punti in classifica.