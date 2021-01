Serie A, Sampdoria-Juventus 0-2. Chiesa e Ramsey decidono la sfida

Finita la gara al Luigi Ferraris tra Sampdoria e Juventus, gara valida per la ventesima giornata di Serie A. Partita con diverse occasioni da una parte e dall’altra, ma sono i bianconeri a passare in vantaggio al 20′ con Chiesa dopo un bel assist di Alvaro Morata. Lo stesso centravanti spagnolo nel secondo tempo segna il raddoppio, ma viene annullato per fuorigioco. I liguri negli ultimi minuti cercano la via del pareggio senza convinzione. Al 90′ Ramsey chiude il match dopo un contropiede da manuale. La Juventus si porta momentaneamente al terzo posto con 39 punti, la Sampdoria rimane al decimo posto con 26 punti.