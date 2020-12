Serie A, Sampdoria-Crotone 3-1. Damsgaard, Jankto e Quagliarella regalano il successo a Ranieri

Finita la gara al Marassi tra Sampdoria e Crotone per l’anticipo delle 18, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Partita vivace e piena di emozioni quella tra le due squadre con la Samp a fare la gara e il Crotone attendista e pronto a ripartire. Proprio la Samp passa in vantaggio al 26′ con Damsgaard che sfrutta un ottimo cross di Jankto.

Leggi anche: Problema alla caviglia per Pellegrini, in dubbio la presenza dal primo minuto per la sfida contro l’Atalanta

La Doria continua ad attaccare e al 36′ si porta sul doppio vantaggio grazie a Jankto che si libera dopo un tiro ciccato da La Gumina. Prima della fine del primo tempo è Simy a dimezzare lo svantaggio su calcio di rigore. Nel secondo tempo molti errori da ambo le parti, ma al 65′ cala la Samp cala il tris con Quagliarella entrato da poco in campo. La Sampdoria si porta così al decimo posto con 17 punti in classifica. Il Crotone rimane ultimo a 6 punti.