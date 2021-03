Serie A, Sampdoria-Cagliari 2-2: Nainggolan all’ultimo minuto trova il pareggio

Terminata la sfida tra Sampdoria e Cagliari, gara valida per la 26esima giornata di Serie A. Partita bella al Marassi tra le due squadre che cercano punti per la salvezza. Inizia meglio la squadra sarda che al 11′ è già avanti con il solito Joao Pedro: sugli sviluppi di rimessa laterale Pavoletti fa sponda di testa per il brasiliano che conclude in porta, Audero respinge ma sulla ribattuta è lo stesso Pedro ad insaccare. Sul finale del secondo tempo è la Sampdoria a portarsi in avanti e trovare i due gol. Bereszynski realizza il pareggio al 78′, mentre Gabbiadini porta avanti i blucerchiati dopo due minuti. Il pareggio lo realizza Nainggolan, in pieno recupero.