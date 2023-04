Salernitana e Sassuolo scendono in campo per la 31ª giornata di Serie A. Il match si sblocca dopo pochi minuti con il gol di Pirola. Raddoppio che arriva poco dopo, al 20′, con Dia che batte Consigli dopo l’assist di Botheim. Nella ripresa arriva il tris della Salernitana con Coulibaly. Pesante sconfitta per la squadra di Dionisi, finisce 3-0 allo stadio Arechi.