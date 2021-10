Tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza per la Salernitana. La squadra di Castori passa in casa contro il Genoa per 1-0 con un colpo di testa nella ripresa di Djuric. I ragazzi di Ballardini ci hanno provato fino alla fine, ma senza Destro (infortunato nel pre-partita), non c’è stato niente da fare.