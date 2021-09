Poteva sembrare tutto facile per l’Atalanta alla vigilia della gara con la Salernitana. Il match però ha avuto tutta un’altra storia: i padroni di casa non solo hanno tenuto botta ai bergamaschi, ma in più occasioni (Obi su tutti che ha colpito un palo sullo 0-0) sono andati vicini al gol del vantaggio. L’ingresso di Ilicic è però stata la carta vincente di Gasperini: l’attaccante ha infatti servito l’assist vincente per Duvan Zapata che ha battuto Belec per l’1-0 finale.