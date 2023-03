Per il match in programma domenica alle 18:00, tra Roma e Sassuolo, valido per la 26esima giornata di Serie A, è stato designato l’arbitro Fabbri di Ravenna. Ad assisterlo Capaldo e Prenna, il quarto uomo sarà Giua, mentre al VAR Pairetto. Chiude Nasca come AVAR. L’ultimo precedente con i giallorossi è stato il quarto di finale di Coppa Italia contro la Cremonese, mentre in Campionato 7 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.