Serie A, Roma-Sassuolo prima da capitano per Smalling come titolare

Alle 18:00 all’Olimpico la Roma incontrerà il Sassuolo per continuare la sua corsa Champions. Scelte obbligate sulla formazione per Mourinho che vedrà la partita dal bus. Occasione per Chris Smalling che porterà, per la prima volta da titolare, la fascia da capitano (Pellegrini e Cristante infortunati, Mancini in pachina) in un match importante dove servirà la massima concentrazione per portare a casa il risultato.

Dalla tribuna, nel frattempo, si pensa al rinnovo del numero 6 che ha tutte le intenzioni di rimanere in giallorosso.