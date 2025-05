La Serie A si avvicina alle sue battute finali e ogni dettaglio può fare la differenza per la corsa in un posto in Europa. In questo turno, la Roma ospiterà la Fiorentina in una sfida chiave per le ambizioni europee delle due squadre.

Come riportato dalla Lega Serie A, sarà Daniele Chiffi a dirigere l’incontro dell’Olimpico. Al VAR è stato invece scelto Paolo Mazzoleni. Una gara che si preannuncia intensa e ricca di significati, sia in ottica classifica che per il valore tecnico delle due rose. La Roma di Ranieri cercherà punti pesanti davanti al proprio pubblico, mentre la Fiorentina punta a guadagnare una vittoria proprio per accorciare sui giallorossi in piena lotta Champions. Di seguito la squadra arbitrale completa.

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Preti – Di Gioia

IV uomo: Arena

VAR: Mazzoleni

AVAR: Pezzuto