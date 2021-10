Serie A, Rocchi sulle espulsioni a Mourinho e Spalletti: “Massa è un ragazzo introverso, ha reagito sentendosi attaccato”

Ai microfoni di Radio anch’io sport sulle frequenze di RadioRai, Gianluca Rocchi ha commentato l’ultima giornata di Serie A. Il designatore arbitrale ha commentato anche l’espulsione di Mourinho e Spalletti durante Roma-Napoli: “È un ragazzo più introverso, l’ha vissuta male e ha reagito sentendosi attaccato. I due allenatori si sono comunque scusati a fine partita. Abbiamo chiesto agli arbitri di essere intransigenti con chi si comporta male”.

Rocchi ha poi proseguito sull’arbitro di Imperia e Mariani: “Sono internazionali, ma restano comunque ragazzi in crescita che non hanno l’esperienza di un Orsato. Sono soddisfatto della giornata di ieri, ottima. Abbiamo fatto la scelta di investire sui giovani e di dargli spazio. Sono contento di come hanno approcciato le ultime gare”.