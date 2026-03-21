Serie A, prima gioia per Giampaolo: 2-0 al Parma nello scontro salvezza

Arriva il primo successo sulla panchina della Cremonese per Marco Giampaolo, che conquista tre punti fondamentali battendo il Parma per 2-0 in una sfida cruciale per la permanenza in Serie A. Una gara combattuta e ricca di tensione, in cui i grigiorossi hanno saputo gestire meglio i momenti decisivi.

Dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni da entrambe le parti, la partita si sblocca nella ripresa. Al 54’ è Maleh a trovare la giocata vincente con un gran gol che porta avanti la Cremonese, facendo esplodere la panchina ospite. Il Parma prova a reagire, ma fatica a rendersi realmente pericoloso. Al 68’ arriva il colpo del definitivo 2-0 firmato da Vandeputte, che chiude i conti e mette al sicuro il risultato. Nel finale la Cremonese controlla senza particolari affanni, portando a casa una vittoria pesante sia per la classifica che per il morale. Grazie a questo successo, la squadra di Giampaolo aggancia il Lecce al terzultimo posto a quota 27 punti, riaprendo così la lotta per la salvezza e dando nuova fiducia all’ambiente in vista delle prossime decisive giornate.