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Serie A, prima gioia per Giampaolo: 2-0 al Parma nello scontro salvezza

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 21/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie A, prima gioia per Giampaolo: 2-0 al Parma nello scontro salvezza

Arriva il primo successo sulla panchina della Cremonese per Marco Giampaolo, che conquista tre punti fondamentali battendo il Parma per 2-0 in una sfida cruciale per la permanenza in Serie A. Una gara combattuta e ricca di tensione, in cui i grigiorossi hanno saputo gestire meglio i momenti decisivi.

Dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni da entrambe le parti, la partita si sblocca nella ripresa. Al 54’ è Maleh a trovare la giocata vincente con un gran gol che porta avanti la Cremonese, facendo esplodere la panchina ospite. Il Parma prova a reagire, ma fatica a rendersi realmente pericoloso. Al 68’ arriva il colpo del definitivo 2-0 firmato da Vandeputte, che chiude i conti e mette al sicuro il risultato. Nel finale la Cremonese controlla senza particolari affanni, portando a casa una vittoria pesante sia per la classifica che per il morale. Grazie a questo successo, la squadra di Giampaolo aggancia il Lecce al terzultimo posto a quota 27 punti, riaprendo così la lotta per la salvezza e dando nuova fiducia all’ambiente in vista delle prossime decisive giornate.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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