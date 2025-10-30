Serie A, Pisa-Lazio 0-0: al Garibaldi finisce senza reti, Provedel salva i biancocelesti

Cala il sipario sull’Arena Garibaldi: Pisa e Lazio si dividono la posta in palio dopo novanta minuti di battaglia, terminati con un pareggio a reti inviolate. Un match intenso, combattuto, ma privo del guizzo decisivo.

La gara si accende subito con un primo tempo vivace e ricco di ritmo, ma nella ripresa cala la brillantezza e cresce l’agonismo. Le occasioni si fanno rare, mentre aumentano i contrasti duri e la tensione in campo.

Momento di brivido per la Lazio al 72’, quando Moreo, appena entrato, colpisce di testa con forza trovando però la parata prodigiosa di Provedel, decisivo nel mantenere il risultato sullo 0-0. Passano pochi minuti e il Pisa sfiora ancora il vantaggio: all’78’ Touré vola in alto sul cross di Akinsanmiro, ma il suo colpo di testa termina di poco a lato della porta biancoceleste.

La squadra di Sarri tiene il pallino del gioco, controlla il possesso e prova a spingere fino all’ultimo, ma le forze fresche non bastano per piegare la resistenza dei toscani.

Dopo quattro minuti di recupero, Massa fischia la fine di una sfida equilibrata e intensa. Un punto a testa che muove poco la classifica, con Giardino e Sarri già proiettati ai prossimi impegni: Torino per il Pisa, Cagliari per la Lazio.