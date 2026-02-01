Serie A, Pisa: esonerato Gilardino dopo la sconfitta 1-3 contro il Sassuolo

Questa mattina è arrivata l’ufficialità, salta un’altra panchina in Serie A.

Dopo un lungo periodo difficile, infatti, Alberto Gilardino è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Pisa. Fatale per il tecnico ex Genoa la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Sassuolo di Fabio Grosso, arrivata dopo 12 partite senza vittorie.

L’esonero è stato comunicato dal club prima all’allenatore e poi con un comunicato ufficiale.

“Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra“.