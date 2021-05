Serie A, Parma-Sassuolo 1-3. La lotta per la Conference League è ancora aperta

Termina il posticipo delle 18.00 della penultima giornata di Serie A. Il Sassuolo vince in casa del Parma, già retrocesso, per 3-1. Va a segno Locatelli nel primo tempo dal dischetto (25′) per il gol dell0 0-1, poi Alves pareggia al 32′. Nella ripresa Defrel raddoppia (62′), poi Boga mette a segno la rete definitiva dell’1-3 (69′). Ancora aperta la lotta per il settimo posto e il conseguente accesso alla Conference League per la prossima stagione: il Sassuolo è attualmente ottavo, con 59 punti, -2 rispetto alla Roma. L’ultima giornata di campionato sarà quindi quella decisiva, con i giallorossi che affronteranno lo Spezia e i neroverdi che invece ospiteranno la Lazio al Mapei Stadium.