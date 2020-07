Serie A, Parma-Sampdoria 2-3. I blucerchiati vincono in rimonta

La Sampdoria trova la vittoria in rimonta nella sfida delle 17.15 contro il Parma allo stadio Ennio Tardini. Nel primo tempo ha aperto le marcature Gervinho (18′), poi il VAR ha annullato una rete a Caprari per fuorigioco. La prima frazione di gioco si è conclusa sul 2-0 per i padroni di casa grazie ad un autogol di Bereszyński al 40′. Nella ripresa Chabot riapre la partita (48′) e il pareggio arriva grazie ad una rete di Quagliarella al 69′, poi gli uomini di Claudio Ranieri trovano il gol della vittoria con Bonazzoli (78′). I blucerchiati, grazie ai tre punti conquistati, si portano al dodicesimo posto in classifica, scavalcando il Parma stesso, al tredicesimo posto, in attesa delle partite delle 19.30.