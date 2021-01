Serie A, Parma-Sampdoria 0-2: blucerchiati al decimo posto

Termina l’ultima giornata del girone d’andata con la vittoria della Sampdoria contro ill Parma per 2-0. Allo stadio Ennio Tardini, il doppio vantaggio dei blucerchiati arriva già nel primo tempo con i gol di Yoshida e Keita. Vittoria importante in chiave salvezza per la squadra di Ranieri, che si porta a quota 26 punti e staccano la zona retrocessione. Nei guai il Parma che resta la penultimo posto.