Serie A, Parma-Milan 2-2: Cuesta rimonta, Allegri spreca e perde la vetta

Partita dalle due anime al Tardini, dove il Milan spreca l’occasione di restare solo in cima alla classifica. I rossoneri dominano il primo tempo: prima Saelemaekers sblocca il match, poi Leao raddoppia dal dischetto. Sembra tutto sotto controllo, ma poco prima dell’intervallo la pennellata di Bernabé riaccende il Parma e cambia completamente l’inerzia della gara.

Nella ripresa i gialloblù entrano con un’altra energia, travolgenti e pericolosi in ogni azione. La pressione paga al 64’, quando Delprato svetta di testa e firma il 2-2. Il Milan accusa il colpo, barcolla, poi prova a rialzarsi ma nel finale spreca almeno tre occasioni nitide per riportarsi avanti. Alla fine è solo un punto per parte, con il Diavolo che vede sfumare la vetta solitaria proprio sul più bello.