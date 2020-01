Si è conclusa la 19esima giornata del campionato di Serie A con il posticipo tra Parma e Lecce. A spuntarla sono stati i ducali con i gol di Iacoponi e Cornelius che ha realizzato la sua sesta rete nel torneo in 12 apparizioni. Gran balzo in avanti per la squadra di D’Aversa che sale a quota 28 punti, quella di Liverani rimane inchiodata a 15.