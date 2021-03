E’ terminata Parma-Genoa, gara valida per la ventottesima giornata di campionato, col risultato di 2-1 per gli ospiti. Una gara fondamentale per la salvezza che vede gli uomini di Ballardini avvicinarsi all’obiettivo. Decisiva la doppietta di Scamacca nel secondo tempo, inutile il momentaneo gol del vantaggio di Pellè.