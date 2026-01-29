Daniele De Rossi si prepara a rientrare all’Olimpico da avversario per la seconda volta, ma stavolta il destino gli mette davanti la Lazio. Alla vigilia del match, il tecnico del Genoa ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento della sua squadra, tornando sulla sfida persa contro la Roma e facendo il punto sulle condizioni di Tommaso Baldanzi. Nel percorso di crescita dei rossoblù, la gara dell’Olimpico contro i giallorossi resta un passaggio a vuoto difficile da digerire. “Contro la Roma è stata senza dubbio la nostra peggior prestazione”, ha ammesso De Rossi, sottolineando come partite di quel livello richiedano una maturità diversa. Il tecnico ha poi spiegato che la squadra ha imparato da quell’esperienza, come dimostrato anche dalla buona prova a San Siro.

Sul match con la Lazio, De Rossi predica massima attenzione: niente clima da derby per lui, ma rispetto totale per un avversario di qualità. “Lo stadio e i giocatori contano, la Lazio resta una squadra forte anche se non vive il suo momento migliore. Allenatore e rosa hanno le capacità per ribaltare qualsiasi situazione”.

Capitolo infermeria: Baldanzi non è al meglio. L’ex Roma ha accusato una lieve ricaduta dell’infortunio e le sue condizioni saranno valutate con cautela. Un’altra insidia per il Genoa, chiamato a una prova di personalità in uno degli stadi più difficili d’Italia