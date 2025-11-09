Domenica ricca di emozioni in Serie A, con risultati che accendono ulteriormente la lotta nelle zone alte della classifica.

Al “Ferraris” è andato in scena un vibrante 2-2 tra Genoa e Fiorentina, con entrambe le squadre protagoniste di una gara combattuta e ricca di colpi di scena. Il tecnico rossoblù De Rossi, costretto a seguire il match dalla tribuna per squalifica, ha visto il suo vice Giacomazzi guidare la squadra in una partita dalle mille emozioni. Dopo il vantaggio di Østigård, Gudmundsson ha pareggiato su rigore, prima che Piccoli riportasse avanti la Fiorentina. Il definitivo 2-2 è arrivato nel finale con Colombo, che in precedenza aveva anche fallito un penalty.

Crollo invece per il Napoli, battuto 2-0 dal Bologna al “Dall’Ara”. I rossoblù hanno sfoderato una prestazione di grande intensità e hanno colpito con Dallinga al 50’ e Lucumí al 66’, infliggendo ai partenopei una sconfitta pesante. La squadra di Conte resta in vetta, ma ora i giallorossi inseguono a un solo punto di distanza.