Serie A, nei recuperi frenata Napoli e fuga Inter: nerazzurri Campioni d’Inverno

Il Napoli si ferma sullo 0-0 nel recupero della 16ª giornata contro il Parma di Cuesta, una partita che ha raccontato più fatica che spettacolo. La squadra di Conte ha provato a spingere, a costruire, a trovare un varco, ma ogni tentativo si è infranto contro un Rinaldi monumentale, sempre al posto giusto e sempre con la parata pronta. Dall’altra parte il Parma ha giocato con ordine, senza fronzoli, mostrando quella solidità che Cuesta sta cercando di rendere il marchio di fabbrica dei crociati. Ne è venuto fuori un match bloccato, intenso, dove il Napoli ha avuto il pallone ma non l’idea risolutiva, mentre gli ospiti hanno portato a casa un punto pesante con la forza della compattezza. Gli azzurri restano così a 40 punti, terzi in classifica, con la sensazione di aver lasciato qualcosa per strada in una serata in cui è mancato solo il guizzo, che aveva trovato ma poi annullato per fuorigioco, per cambiare la storia della partita. Nella serata l’Inter ha battuto il Lecce e vola a +6 sui partenopei, diventando Campione d’Inverno grazie al gol decisivo di Pio Esposito, che ha firmato il successo nerazzurro e allungato la distanza in vetta alla Serie A.