Serie A, Napoli-Verona 0-0. Gli azzurri non trovano la vittoria

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona è andata in scena Napoli-Verona. Gli azzurri ormai a un passo dallo scudetto tornano a giocare in seguito alla sconfitta rimediata con il Milan in Champions League. La partita è terminata 0-0 , un punto che non cambia le sorti del Napoli con il tricolore ormai quasi cucito sul petto, e che fa rimanere il Verona in piena zona retrocessione a -3 dallo Spezia.

Gli azzurri dominano il possesso palla ma faticano a trovare spazi, l’arbitro La Penna annulla un autogoal di Gaich per fuorigioco di Oliveira, i gialloblu tentano di sfruttare le ripartenze lanciando più volte il centroavanti Lasagna. Spalletti a circa 20 minuti dalla fine tenta le carte Lobotka e Osimhen per portare a casa i tre punti. L’attaccante nigeriano è tornato in campo in seguito all’infortunio che lo aveva tenuto ai box nelle scorse gare.