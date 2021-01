Serie A, Napoli-Spezia 1-2. Pobega porta i tre punti ai liguri

È finita la gara al Diego Armando Maradona tra Napoli e Spezia, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A. Partita bloccata ed equilibrata tra le due squadre, con il Napoli a fare la partita e lo Spezia a rispondere colpo su colpo. La gara viene sbloccata solo nel secondo tempo al 56′ grazie al gol di Petagna servito perfettamente da Di Lorenzo. Il pareggio arriva dopo soli 10 minuti grazie al rigore trasformato da Nzola dopo un fallo di Fabian Ruiz in area di rigore. Negli ultimi minuti i partenopei cercano la via del gol soprattutto sfruttando l’espulsione di Ismajili al 77′. Ma è lo Spezia che clamorosamente va in vantaggio grazie al gol di Pobega che mette in rete da due passi dopo il palo colpito da Nzola. Lo Spezia si porta così a 14 punti al sedicesimo posto, il Napoli invece rimane al quinto posto con 28 punti in classifica.