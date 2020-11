Il Sassuolo vince 2-0 in casa del Napoli al San Paolo. I neroverdi si sono portati in vantaggio nel secondo tempo grazie ad una rete di Locatelli dal dischetto al 59′, sullo scadere poi Lopez sigla il gol del 2-0 (95′). La squadra allenata da De Zerbi consolida il secondo posto in classifica, alle spalle del Milan, con 14 punti in 6 partite, mentre il Napoli resta a quota 11, a pari punti con Roma e Inter.