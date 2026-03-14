Serie A, Napoli rimonta il Lecce: 2-1 al Maradona e +8 su Roma e Como

Una rimonta che pesa in maniera significativa nella corsa alle posizioni di vertice. Il Napoli si conferma tra le squadre più in forma del momento, riuscendo a ribaltare una partita complicata e a consolidare il proprio piazzamento in classifica.
Allo Stadio Diego Armando Maradona i padroni di casa guidati da Antonio Conte vanno sotto dopo appena tre minuti per il gol di Maximilian Siebert, ma nella ripresa cambiano marcia grazie anche agli ingressi di Scott McTominay e Kevin De Bruyne. Il pareggio arriva con Rasmus Højlund, al decimo centro stagionale, mentre il definitivo 2-1 porta la firma di Matteo Politano.
Con questo successo il Napoli sale a +8 sulla coppia Roma-Como e si porta a un solo punto dal Milan, seppur con una gara in più. Per il Lecce di Eusebio Di Francesco arriva invece il terzo ko nelle ultime quattro, con apprensione nel finale per Lameck Banda, uscito in ambulanza dopo un malore ma apparentemente ripresosi.