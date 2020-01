L’Inter risponde alla Juventus grazie alla vittoria per 3-1 contro il Napoli. Al San Paolo decidono la doppietta di Lukaku e al guizzo di Lautaro Martinez che sfrutta nel migliore dei modi l’errore in chiusura di Manolas. Ai partenopei non basta la rete di Milik per evitare l’ennesima sconfitta stagionale. Con questo successo gli uomini di Conte salgono a quota 45 punti in classifica e ritornano al primo posto, condiviso proprio con la Juve.