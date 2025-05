È da poco terminata allo Stadio Diego Armando Maradona Napoli-Genoa per 2-2, match valido per la 36esima giornata di Serie A. Il match ha visto andare in vantaggio i padroni di casa con Lukaku al 15’. Al 32’ un autogol di Meret ha accorciato le distanze, ma Raspadori aveva nuovamente portato in vantaggio i partenopei al 64’. A rallentare la corsa della squadra di Conte verso il tricolore è Vasquez all’84’.

L’Inter resta dietro al Napoli, ma si è avvicinata: a dividere le due squadre ora è solo un punto.