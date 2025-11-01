Serie A, Napoli-Como finisce 0-0: ora la Roma può prendersi la vetta battendo il Milan

Napoli e Como si annullano al Maradona in un pareggio senza reti che pesa sulla corsa al vertice della Serie A. Nella gara che ha preceduto il match serale tra Cremonese e Juventus, la squadra di Antonio Conte non è riuscita a sfondare il muro dei lariani, protagonisti di un’altra prova di grande solidità.

Ancora decisivo Milinkovic-Savic: il portiere serbo para un rigore a Morata, il secondo di fila dopo quello su Camarda e tiene a galla i suoi in una partita complicata, dove il Como ha saputo resistere colpo su colpo.

Il risultato finale apre ora uno scenario intrigante per la Roma: se i giallorossi riusciranno a battere il Milan, potranno balzare da soli in testa alla classifica. Una chance d’oro per la squadra di Gasperini, pronta a sfruttare lo stop del Napoli.