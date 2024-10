Termina la prima gara di questa settimana giornata di Serie A. Allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli batte il Como per 3-1. In gol McTominay (1′), Lukaku su rigore (53′) e Neres (86′). A nulla serve la rete del momentaneo pareggio degli ospiti con Strefezza. Gli Azzurri di Antonio Conte salgono a quota 16 punti rimanendo primi in classifica, il Como resta fermo a 8 punti in decima posizione.