Due i match pomeridiani prima della sfida tra Roma e Sampdoria all’Olimpico, Monza-Lazio finita 0-2 e Spezia-Salernitana 1-1. Gli uomini di Maurizio Sarri vincono in terra lombarda grazie alle reti di Pedro e Milinkovic-Savic, una per tempo. Lo Spezia aumenta, anche se di poco, il proprio vantaggio sulla zona retrocessione grazie al punto guadagnato contro i campani, in vantaggio con l’autogol di Caldara, ma ripresi dal gol dell’ex giallorosso Shomurodov.