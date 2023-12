Trionfa il Monza dopo 3 giornate all’U Power Stadium contro il Genoa di Gilardino. La squadra biancorossa si impone per 1-0 col primo sigillo stagionale di Dany Mota. Match equilibrato e bloccato in mezzo al campo tra le squadre di Palladino e Gilardino, deciso solo all’80’ dal gol del portoghese. Il Monza raggiunge così la Lazio in classifica a 21 punti, il Genoa rimane fermo a 15 punti.