Serie A, Monza-Empoli 2-1. I Brianzoli si rilanciano: Izzo decide la sfida

Prima partita di questo sabato di campionato, 25esima giornata, è Monza–Empoli.

Nei primi 45’ buon ritmo, una rete annullata per fuorigioco a Satriano dell’Empoli e, dopo sette minuti arriva il gol che sblocca il match: Caprari trova Petagna al limite dell’area avversaria che, con uno splendido colpo di tacco, serve Ciurria per la rete dell’1-0. Il Monza continua a spingere sull’acceleratore sfiorando il raddoppio in più occasioni.

Nel secondo tempo parte meglio la squadra ospite che, al 50’, grazie a Satriano trova la rete del momentaneo pareggio. La squadra toscana continua ad attaccare per trovare il gol del vantaggio ma sono i ragazzi di Palladino a trovare la rete con Izzo che di testa, su corner di Caprari, trova l’angolo basso e porta di nuovo avanti il Monza. Prima rete stagionale per il difensore ex Torino.

Prima vittoria casalinga nel 2023 per il Monza che si porta a quota 32 punti in classifica raggiungendo il nono posto. Empoli invece che rimane ferma con 28 punti in classifica.