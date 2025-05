Per il match delle 15:00 del trentacinquesimo turno di Serie A si sono incontrare Monza e Atalanta. Fin dai primi minuti la partita è stata indirizzata a favore della squadra di Gasperini grazie alla doppietta di De Ketelaere. Da segnalare l’uscita anzi tempo di Kossounou e le sue condizioni saranno da valutare in vista della gara contro la Roma. Nel secondo tempo i nerazzurri hanno chiuso a questione con i gol di Lookman e Brescianini. Il Monza di Nesta con questa sconfitta certifica l’aritmetica retrocessione in Serie B.