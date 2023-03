Serie A, Milan-Salernitana 1-1. I rossoneri rimangono al quarto posto in classifica

La 26ª giornata di Serie A si chiude con il match tra Milan e Salernitana. Gara complicata per i rossoneri, mentre gli ospiti ci provano prima con Kastanos e poi coma. Al 46′ un colpo di testa di Giroud porta la squadra di Pioli in vantaggio è sblocca le marcature della partita. Nella ripresa arriva il pareggio della Salernitana con la rete di Dia, il suo è il nono gol in questa stagione, più di qualsiasi altro giocatore Salernitana in Serie A. La sfida termina in pareggio 1-1, i rossoneri rimangono a quota 48 punti. Un solo un punto sopra la Roma.