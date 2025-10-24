Serie A, Milan Pisa 2-2: Gilardino ferma Allegri, Athekame nel finale evita la sconfitta

San Siro trattiene il respiro fino all’ultimo secondo. Nell’anticipo del venerdì il Milan si fa sorprendere dal Pisa e chiude solo sul 2-2. Una partita che sembrava in controllo, ma che si trasforma in un incubo sfiorato per Allegri.
I rossoneri partono forte: Leao sblocca subito la gara, dando l’impressione di un dominio annunciato. Ma il Pisa non si arrende e ribalta tutto. Prima Cuadrado trasforma un rigore, poi Nzola completa la rimonta, gelando lo stadio.
Quando la seconda sconfitta stagionale per il Milan sembra ormai scritta, nel recupero arriva la zampata di Athekame, che firma il 2-2 e evita il tracollo per la squadra di Allegri.
Il Milan resta primo in classifica, ma con un vantaggio ora in bilico: il weekend potrebbe rimettere tutto in discussione con sfide decisive come Napoli-Inter (sabato ore 18) e Sassuolo-Roma (domenica ore 15). E all’orizzonte c’è già una gara dal sapore di scudetto: Milan-Roma, nella prossima giornata.
Dall’altra parte, il Pisa strappa un punto preziosissimo nella lotta salvezza. La vittoria ancora non arriva, ma la squadra sale al diciottesimo posto, a pari punti con l’Hellas Verona, in attesa dei risultati di Genoa e Fiorentina.