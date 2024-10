Cala il sipario allo stadio San Siro. Il Milan perde per 0-2 contro il Napoli capolista, decisive le reti di Lukaku (5′) e Kvaratskhelia (43′). Il VAR annulla un gol a Morata per fuorigioco che avrebbe accorciato le distanze. La squadra di Conte è prima in classifica in solitaria e momentaneamente a +7 dall’Inter, che domani sfiderà l’Empoli. I Diavoli restano in ottava posizione con 14 punti.

Foto: [Francesco Pecoraro] via [Getty Images]